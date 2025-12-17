onedio
Bildiğimiz Altınlardan Farklı! Bu Altın, Altın Fiyatlarını Solladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.12.2025 - 13:50

Vatandaşların tercih ettiği yatırım araçlarının başında altın geliyor. Faiz indirimleri, jeopolitik riskler gibi pek çok etken altın fiyatlarını derinden etkiliyor. NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre Darphane ve Damga Matbaası’nın halka arz ettiği ALTIN S1 sertifikaları altın fiyatlarını geçti. Peki, ALTIN S1 sertifikası nedir? ALTIN S1 kaç TL?

2022 yılından bu yana altın, sertifika olarak Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

Altın piyasada güçlü seyrini sürdürüyor. Küresel merkez bankalarının faiz indirim sinyalleri, savaş riskleri ve jeopolitik belirsizlikler altına olan ilgiyi artırıyor. Altın, kuyumcularda fiziki olarak ya da bankalar aracılığıyla kaydi şekilde alınıp satılabiliyor. 2022 yılından itibaren sertifika formunda Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. 

Son dönemde ALTIN S1 sertifikası ise gram altın fiyatlarının üzerine çıktı.

ALTIN S1 sertifikası kaç TL, piyasada ne kadar bulunuyor?

Piyasada 500 milyon adet sertifika bulunuyor. Altın sertifikasına talebin hızla artması sertifika fiyatlarını da yükseğe taşıdı. 100 adet ALTIN S1 sertifikası 1 gram altına karşılık geliyor. Gram altın yaklaşık 5 bin 900 TL seviyesindeyken 100 adet ALTIN S1 sertifikasının piyasa değeri 8 bin 500 liraya yaklaştı. ALTIN S1 ile gram altın arasındaki far yüzde 45’e kadar yükseldi.

ALTIN S1 sertifikaları borsada işlem görüyor ve yatırımcılar aracı kurumlar üzerinden açtıkları hesaplarla alım-satım yapabiliyor.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
