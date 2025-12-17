Bildiğimiz Altınlardan Farklı! Bu Altın, Altın Fiyatlarını Solladı

Vatandaşların tercih ettiği yatırım araçlarının başında altın geliyor. Faiz indirimleri, jeopolitik riskler gibi pek çok etken altın fiyatlarını derinden etkiliyor. NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre Darphane ve Damga Matbaası’nın halka arz ettiği ALTIN S1 sertifikaları altın fiyatlarını geçti. Peki, ALTIN S1 sertifikası nedir? ALTIN S1 kaç TL?

Kaynak