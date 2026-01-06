Sevgili Terazi, bugün iş dünyasında yaratıcılığını konuşturmanın tam sırası! İçindeki fikirleri somutlaştırma ve hayata geçirme isteğin tavan yapmış durumda. Biliyoruz ki risk almak yerine, sağlam temeller üzerine kurulu bir yapı oluşturmayı tercih ediyorsun. Ancak bu kez uzun vadeli bir projenin başlangıcı için güçlü bir fikre odaklanıp büyük bir risk alabilirsin.

Tam da bu noktada yoğun bir tempoya kapılıp sorumluluklarının üzerine düştüğünde iç huzurunun arttığını fark edeceksin. Elbette maddi konularda kontrolü elden bırakmayacaksın ama hedeflerine ulaşmak için hem yorulacak hem de parayla çokça oyunayacaksın. Günün sonun olmasa da ayın sonunda kazanmaya başlayacağını söyleyebiliriz. Hadi, harekete geç!

Aşk hayatında ise romantizm, daha olgun ve yetişkin bir boyut kazanıyor. Partnerinle olan bağın, eğlence ve macera yerine, güven ve sadakat üzerine kurulu hale geliyor. Aşktan beklentin de değişiyor, gibi görünüyor! Peki ya bekar Terazi burçları? Sizin için de heyecan veren bir yakınlaşma ve ciddi bir ilişki söz konusu. Bugün aşk, ayakları yere sağlam basan ve gerçekçi bir formda karşına çıkıyor. Aşkın bu arzusuna ayak uydur! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…