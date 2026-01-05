Sevgili Terazi, bugün Mars'ın Yengeç burcuna geçişiyle birlikte, kariyer hayatında bazı değişikliklerin kapıda olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde sorumluluklarının arttığını hissedebilirsin. Ancak unutma ki her zorluk beraberinde bir fırsatı da getirir. Bu durumda, üzerindeki bu yeni görevler seni iş hayatında daha görünür bir konuma getirebilir. Bugün, ciddiyet ve duyarlılık da bir arada olacak. İşteki başarının sırrı, bu iki özelliği bir arada kullanabilmekte yatıyor.

Öte yandan, özel hayatınla iş hayatın arasında bir denge kurmanın önemi de gün yüzüne çıkıyor. Herkesi memnun etmeye çalışmak yerine, kendi sınırlarını korumayı öğrenmen gerekiyor. Bu, hem kendine olan saygını artırır, hem de üzerindeki yükü hafifletir. Artık kendi ihtiyaçlarına önem vermek, başkalarına da daha iyi hizmet etmeni sağlar.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise ilişkinle ilgili beklentilerinin netleştiği bir döneme giriyorsun. Saygı, ilgi ve güven arayışının ön plana çıktığı bu dönemde, bugün yapacağın bir konuşmanın ilişkinin seyrini belirleyebileceğini söyleyebiliriz. Bu konuşmayı yaparken, duygularını açıkça ifade etmekten de çekinme. Aşkta sınırları aşmanın, kalbini ona teslim etmenin ve güvenmenin zamanı gelmedi mi?