Sevgili Terazi, bugün kariyer hayatında biraz gevşemelisin. Ama daha da önemlisi sosyalleşmelisin... İş yerinde ciddi işlerin yerini keyifli sohbetler, yıl sonu neşesi ve hafif bir tatil atmosferi alıyor. İş yerindeki bağlantıların ve gelecek planların bugünün ana konuları haline geliyor. İşteki herkesin biraz daha rahat ve sosyal olduğu bu dönemde, yeni bağlantılar ve ağlar kurmak bile eğlenceli olabilir.

Elbette yeni yılın heyecanı sana ilham veriyor... Yeni yıl için belirlediğin hedefleri ve niyetleri başkalarıyla paylaşmak, seni daha da motive edebilir. Belki de yakın bir dostun, iş arkadaşın ya da yöneticinle mevcut düzeninin tamamen dışında yepyeni bir maceraya atılma fikri de bugün doğabilir. Görünen o ki yeni yıl ayak seslerini duyurduğunda bile bereket kapını çalıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün romantizm rüzgarları esiyor. Sevdiğin kişiye tatlı sözler fısıldamak, estetik detaylara dikkat etmek ve şık bir plan yapmak tam da senlik. Bugün aşk hayatında kendini daha fazla ifade etmek, duygularını paylaşmak için mükemmel bir gün. Kalbin dengede, ruhun neşe dolu. Aşkı dolu dolu ve olduğu gibi yaşa. Tabii bekarsan, sakın gecenin ilerleyen saatlerinde eski sevgilini arama! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…