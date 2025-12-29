Sevgili Terazi, bugün kariyerindeki ufak tefek planları bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Merkür ile Satürn karesinin enerjisi, seni daha da ciddi düşünmeye ve kararlarını sağlam bir zemine oturtmaya itiyor. Günün gelişmeleri belki küçük adımlar gibi görünebilir ama etkileri büyük olacak, buna emin olabilirsin.

Yakın çevrenden bir öneri ya da fikir alabilirsin. İlk başta bu öneri, seni sınırlıyor gibi hissettirebilir. Ama biraz üzerinde düşünürsen, aslında ne kadar faydalı olduğunu anlayabilirsin. Bugün aceleci olmak yerine, her şeyi ağırdan almak en büyük avantajın olacaktır. Sakince ve adım adım ilerle!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür ile Satürn karesinin etkisi biraz daha farklı olabilir. Bu enerji, ilişkilerde mesafeyi biraz daha açabilir. Duygularını bastırabilirsin ama unutma, onlar yok olmuyorlar. Tabii her ne kadar görmezden gelsen de sessizce büyüyen bir bağın ya da ciddi bir konuşmanın eşiğinde olabilirsin. Bu durumda ne yapacağını bilemezsen, partnerinden biraz zaman iste ve durumu değerlendir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…