Sevgili Terazi, bu pazar gününün huzur veren dinginliği, seni derin düşüncelere dalmaya çağırıyor. Gökyüzündeki Merkür ile Chiron üçgeni, hayatına dair inançlarını, bakış açını ve geleceğe yönelik planlarını etkiliyor. Belki de eski bir hayal kırıklığına yol açan 'Ben bunu yapamam' dediğin bir durum, bugün tamamen farklı bir ışık altında görünebilir.

Kariyer hayatında ise uzakta beliren hedefler ve uzun vadeli planlar zihninde daha net bir şekilde belirginleşebilir. Bugün kazandığın farkındalık sayesinde, yeni haftada atacağın adımlar seni başarıya götürebilir. Olmazları olduracak bir enerji ile 'yapamam' dediklerini hayal kırıklıklarını unutturan zaferlere dönüştürmek üzeresin, bol şans!

Gelelim aşka! Romantik ilişkilerde ise duygusal paylaşımların derinleştiği bir dönemdesin. Sevdiğin kişiyle birlikte hayaller kurmak, ilişkinin bağlarını daha da güçlendirebilir. Onunla ortak zevklere ve arzulara odaklanarak keyifli anlar biriktirmek isteyebilirsin. Ama bekarsan, entelektüel bir çekim söz konusu. Belki de bir kitap kulübünde, bir konferansta veya bir sanat galerisinde karşılaşacağınız biri, zekasıyla seni etkileyecek.