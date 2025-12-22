Sevgili Terazi, bugün ekip çalışmalarında kendini gösteren enerjini hissetmeye hazır ol. Uzlaşmacı ve dengeli tavrınla ekip içinde düzeni sağlayan taraf olabilirsin. Bir anlaşmazlığı çözülebilir ve bir anda kontrolü eline de alabilirsin. İşteki başarılarınla liderlik rolünü üstlenmeye de hazır olmalısın bugün!

Öte yandan maddi konular ya da bir süredir üzerine düşündüğün bir sözleşme planladığın noktaya gelebilir. Ancak söz konusu yeni bir iş düzenine adapte olmak ya da finansal ortaklık ise karar vermeden önce her şeyi iyice tartman gerektiğini de unutmamalısın. Yani bugün, aceleyle karar vermemeli, aksine her şeyi dikkatlice değerlendirmeli ve zamanında harekete geçmelisin. İyi bir ekip liderisin, bu özelliğini kullanarak en doğru kişilerle çalıştığına da emin olmalısın.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise romantizm rüzgarları esiyor. Belki küçük bir buluşma ya da kalbini ısıtacak sıcak bir konuşma seni bekliyor. Aman dikkat, romantik bir buluşma ve tutkulu bir yakınlaşma kalbini yumuşatabilir... Aşkın güzel hislerini daha da derinleştirebilir ve kendini bir anda aşka bırakmanı sağlayabilir. Duygularına kapılmak bir harika ama o doğru kişi mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…