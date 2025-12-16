Sevgili Terazi, bugünün astrolojik enerjileri iş hayatında denge ve disiplin ihtiyacını artırıyor. Güneş'in Satürn'le kurduğu kare açı, işlerini daha kararlı bir şekilde ele almanı sağlayabilir. Bu durum, otorite figürlerinden, belki de patronundan veya üstlerinden olumlu geri dönüşler almanı sağlayabilir.

Eğer tamamlanmayı bekleyen bir görevin varsa, bugün onu tamamlamak seni zihinsel olarak rahatlatabilir. Bugün attığın her adımın, verdiğin her kararın ciddiyeti, karşı tarafça net bir şekilde fark edilebilir. Tam da bu noktada maddi konularda biraz daha kontrollü olman gerektiğini söylemeliyiz. Zira, finansal gücünü artırmanı sağlayacak yeni planlar yapabilir, belki de yeni bir düzen kurabilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Güneş'in Satürn'le kurduğu kare açı, duygusal ilişkilerde daha sağlam, daha kalıcı bir yapıya ihtiyaç duyduğunu hissettiriyor. Partnerinle heyecanlı bir başlangıca ne dersin? Belki de birlikte yeni bir maceraya atılabilir, birbirinizi yolculukta tanımayı deneyebilirsiniz. İnan bize bu yolculuk, ona dair karar vermeni sağlayacak. Daha da önemlisi, gelecekte hayatında olmasını isteyip istemediğin konusunda net bir yanıt olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…