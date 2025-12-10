Sevgili Terazi, bugün yoğunluğu ile baş döndüren bir iş gününe hazır olmalısın. Ancak endişelenme, çünkü gökyüzünde Merkür'ün Neptün ile oluşturduğu üçgen açı sayesinde, ilham dolu bir gün geçirebilirsin. Bu güçlü gezegenlerin etkileşimi, çalışma ortamında pozitif bir enerji akışı sağlayacak ve detay gerektiren işlerin üstesinden gelmeni kolaylaştıracak.

Hatta bir yandan seyahat planları yapmanın da tam sırası! Belki bir yolculuk, belki bir macera seni bekliyor olabilir. Ancak daha da önemlisi, bu yolculuk sana iş hayatına dair önemli fırsatlar getirebilir. Belki de yabancı bir ülkede keşfettiğin iş modelini ülkene getirip çağı yakalayan güçlü bir girişim adımı atabilirsin!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise günlük rutinlerin içinde saklanmış sürprizlere açık ol. Belki de bugün, hayatına yeni biri girebilir. Sevdiğin kişiyle kalpten kalbe bir konuşma yapma fırsatı da bulabilirsin. Merkür'ün Neptün ile yaptığı bu üçgen açı, samimi ve derinlemesine konuşmaları teşvik ediyor. Bu yüzden, sevdiğinle dertleşme şansını kaçırma ve duygularını açıkça ifade et. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…