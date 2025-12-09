Sevgili Terazi, bugün aranda mali ilişkiler olan arkadaşlarınla iletişiminde bir anda yoğunlaşan bir hareketlilik söz konusu olabilir. Zira Merkür'ün Uranüs'e karşıt açısı, kardeş veya yakın akrabadan gelecek ani bir haberin, ortaklaşa finansal kaynakların veya borçlarınla ilgili bir durumu tetiklemesine neden olabilir. Koşulsuz güvendiğin kişiyle kurduğun ortaklıkta dış etmenler, ilişkine ve hatta mali süreçlere zarar verebilir. Bu yüzden, özellikle üçüncü şahısları ortaklığa karıştırmaman önemli!

Öte yandan bugün atacağın her imza veya vereceğin her sözü en az iki kez düşünmen gerektiğini söylemeden geçmeyelim! İletişimde kopukluklar ve anlaşmalarda hatalar gündemdeyken, emin olmadan adım atma. Tabii bu kaotik enerjinin seni yavaşlatmasına da izin verme! Doğru kişiyle doğru hamleleri yaparak ilerlemeye devam et. Ticari zekanı kullanarak belki de bir borcu hızlıca kapatabileceğini veya beklenmedik bir yerden kazanç sağlayabileceğini unutma!

Gelelim aşka! Merkür'ün Uranüs'e karşıt açısı, ikili ilişkilerde paylaşılan duygusal ve fiziksel alanlarda beklenmedik bir hareketlilik yaratıyor. Sevgilinle arandaki bir sırrın aniden ortaya çıkması veya geçmişe dair bir konunun su yüzüne çıkması söz konusu olabilir. Geçmişin, geleceğe gölge etmesine izin verme. Öte yandan eğer bekarsan, bugün hayatına giren kişinin niyetinin ya da geçmişinin beklediğinden çok daha farklı olduğunu fark edebilirsin. Onun gerçeklerini öğrenmeden, hayatına dahil olmasına izin verme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…