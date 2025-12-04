Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça hareketli ve heyecan dolu bir gün olacak gibi görünüyor. İkizler Dolunayı'nın etkisi altında, iş hayatında uzak bağlantılarını, eğitim fırsatlarını ve seyahat planlarını canlandıracak bir enerji hissedeceksin. Belki de sabah saatlerinde beklenmedik bir haberle güne başlayacaksın. Bu haber, belki de uzun zamandır harekete geçirmeyi beklediğin bir konuyu hızlandıracak. Geniş vizyonun bugün daha da genişleyecek ve kendine 'Neden daha büyük düşünmeyeyim ki?' diye soracaksın.

Tam da bu noktada işini büyütme fikri gündeminde olacak! Şimdi, seni kariyerinde bir adım öteye taşıyacak bir fikir geliştirebilir ya da iş hayatını tamamen kendi kurallarınla daha güçlü bir şekilde inşa edebilirsin. Belki de yeni bir iş modeli, belki de yeni bir eğitim kararı ya da iş değişikliği gibi cesur bir kararla, hem uzun vadede başarı elde edebilir hem de içinde alevlenen heyecanla güçlenebilirsin!

Gelelim aşka! Sıkı dur, Dolunay'ın etkisi aşk hayatında da hissedilecek. Zihinsel bağlantılar kurmaya daha çok çekileceksin bugün! Belki de sana iyi gelecek bir sohbet, çok özel bir enerji yaratacak. Bekarsan, bir yabancıya kapılman her zamankinden çok daha kolay hale gelecek. Tabii eğer bir ilişkin varsa, bugün duygusal bir açıklık yaşayacaksın ve aranızdaki eksik parçayı bulmanızı sağlayacak. Galiba bu ilişkiyi sahiden isteyip istemediğini fark etmek üzeresin. Bakalım gidecek misin, yoksa eskisinden daha sıkı bağlarla mı bağlanacaksın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…