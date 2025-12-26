onedio
Şirketi Satan Patrondan Çalışanlarına Büyük Jest: 540 Çalışanına 240 Milyon Dolar Dağıttı

26.12.2025 - 07:22 Son Güncelleme: 26.12.2025 - 07:27

ABD'de şirketini dev bir rakama satan iş insanı, elde ettiği geliri kendine saklamak yerine çalışanlarıyla paylaşarak iş dünyasında nadir görülen bir vefa örneği sergiledi. Kişi başı yüz binlerce dolarlık ödeme alan çalışanların hayatı bir anda değişirken, ikramiye havuzunun büyüklüğü dudak uçuklattı.

ABD iş dünyasında eşine az rastlanır bir vefa örneği, Louisiana eyaletinin küçük bir kasabasında gerçeğe dönüştü.

Elektrik ekipmanları için koruyucu yapılar üreten Fibrebond firmasının el değiştirmesi, şirket personeli için piyangodan farksız bir kazanç kapısı araladı. Şirketi 1,7 milyar dolar gibi rekor bir bedelle enerji devi Eaton’a devreden patron , satış sözleşmesine çalışanlarını zengin eden özel bir madde ekletti. Walker, satıştan elde edilen gelirin hatırı sayılır bir kısmını, yıllardır omuz omuza çalıştığı personeline dağıtarak büyük bir sürprize imza attı.

Patronun bu cömert kararıyla birlikte, satış gelirinin yüzde 15’ine tekabül eden toplam 240 milyon dolarlık devasa bir bütçe çalışanlara ayrıldı. Haziran ayı itibarıyla hesaplara yatmaya başlayan bu ikramiyelerden, firmada tam zamanlı görev yapan 540 personel yararlandı. Yapılan hesaplamalara göre çalışan başına düşen ortalama pay 443 bin doları bulurken, kıdemli personelin aldığı rakamlar bu ortalamanın çok daha üzerine çıktı. Ancak bu yüklü ödemenin tamamına sahip olabilmek için çalışanların önümüzdeki beş yıl boyunca şirketteki görevlerine devam etmeleri şart koşuldu.

Hayatlarında görmedikleri toplu paraya kavuşan çalışanlar ise gelen serveti farklı şekillerde değerlendirmeye başladı. Kimi personel yıllardır ödediği ev ve araba taksitlerini tek kalemde kapatırken, kimisi çocuklarının üniversite masraflarını garanti altına aldı. Beklenmedik ikramiyeyi tatile dönüştürenler de oldu; bir çalışan tüm ailesini alarak Meksika’nın popüler tatil merkezi Cancun’a götürdü. Hatta gelen parayla hayalindeki butiği açarak ticarete atılanlar dahi oldu. Minden kentinde kurulan ve nesillerdir Walker ailesi tarafından yönetilen şirketin bu satışı, sadece ticari bir başarı olarak değil, çalışan sadakatinin ödüllendirildiği örnek bir hikaye olarak kayıtlara geçti.

