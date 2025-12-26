Şirketi Satan Patrondan Çalışanlarına Büyük Jest: 540 Çalışanına 240 Milyon Dolar Dağıttı
Kaynak: https://www.ndtvprofit.com/business/t...
ABD'de şirketini dev bir rakama satan iş insanı, elde ettiği geliri kendine saklamak yerine çalışanlarıyla paylaşarak iş dünyasında nadir görülen bir vefa örneği sergiledi. Kişi başı yüz binlerce dolarlık ödeme alan çalışanların hayatı bir anda değişirken, ikramiye havuzunun büyüklüğü dudak uçuklattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD iş dünyasında eşine az rastlanır bir vefa örneği, Louisiana eyaletinin küçük bir kasabasında gerçeğe dönüştü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın