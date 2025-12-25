Türkiye’de Pazar Günü Tüm Zincir Marketlerin Kapatılması İçin Anlaşmaya Varıldı
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen çalıştayda, pazar günü zincir marketlerin kapatılması yönünde karar birliği sağlandı. Esnaf, sanatkarlar ile perakende sektörünün temsilcileri, marketlerin pazar günü kapalı olması için mutabakata varırken, kararın “güçlü aile ve nitelikli istihdam” için alındığı belirtildi. Marketlerin pazar günü kapalı olup olmaması için son kararı Ticaret Bakanlığı verecek.
Türkiye’de faaliyet gösteren tüm zincir marketlerle ilgili önemli bir karar alındı.
Marketlerin pazar günü kapanmasına her kesimden destek geldi.
