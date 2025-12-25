onedio
Türkiye'de Pazar Günü Tüm Zincir Marketlerin Kapatılması İçin Anlaşmaya Varıldı

Türkiye’de Pazar Günü Tüm Zincir Marketlerin Kapatılması İçin Anlaşmaya Varıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.12.2025 - 14:07

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen çalıştayda, pazar günü zincir marketlerin kapatılması yönünde karar birliği sağlandı. Esnaf, sanatkarlar ile perakende sektörünün temsilcileri, marketlerin pazar günü kapalı olması için mutabakata varırken, kararın “güçlü aile ve nitelikli istihdam” için alındığı belirtildi. Marketlerin pazar günü kapalı olup olmaması için son kararı Ticaret Bakanlığı verecek.

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm zincir marketlerle ilgili önemli bir karar alındı.

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm zincir marketlerle ilgili önemli bir karar alındı.

TPF’nin düzenlediği çalıştaya kamu, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, yaptığı konuşmada perakende sektörünün tarihi bir gelişme aşamasında olduğunu söyledi.

Düzgün, sektör temsilcilerinin Avrupa ülkelerinin çoğunda uygulanan pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde ortak bir mutabakata vardığını bildirdi.

“Bu mesele, aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği yeniden cazip hâle getirme ve sürdürülebilir, nitelikli istihdamı inşa etme meselesidir. Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur. Artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini, nihai adımın atılmasını bekliyoruz. Bu karar, yalnızca sektörün değil, toplumun ortak beklentisidir.”

Marketlerin pazar günü kapanmasına her kesimden destek geldi.

Marketlerin pazar günü kapanmasına her kesimden destek geldi.

Programa katılan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise özellikle zincir marketlerdeki çalışma düzeni ve pazar mesailerinin, çalışanların aileleriyle aynı gün dinlenme ve birlikte vakit geçirme olanağını ortadan kaldırdığını belirtti.

Baran, geniş bir ekosistemde faaliyet gösteren perakende sektörünün stratejik olduğuna dikkati çekerek, “Çalışanların ailesiyle vakit geçirebildiği, sosyal hayatın korunabildiği bir çalışma düzeni, uzun vadede hem verimliliği artıracak hem de aileyi, toplumu ve ekonomiyi daha sağlam temeller üzerine oturtacaktır. Bu konunun çok boyutlu olduğunu unutmamak gerekir. Sektörün rekabet gücü, ekonomik dengeler, tüketici beklentileri ve işletmelerin sürdürülebilirliği birlikte ele alınmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de düzenlemenin küçük esnafı koruyacağını, çalışanların iş gücüne katılımını güçlendireceğini ve toplumsal huzuru artıracağını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu’nun da katıldığı program kapsamında; “Aile Kurumu ve Hukuki Perspektif”, “Çalışan Psikolojisi ve İstihdam Sürekliliği”, “Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Sosyal Denge” ile “Pazar Tatilinin Ekonomik Rasyoneli” başlıklı oturumlar da gerçekleştirildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
