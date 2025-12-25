İstanbul’un Bu İlçelerinde Konut Fiyatları Dibi Gördü

Konut fiyatları 2025 yılında yüzde 31.4 oranında arttı. Aynı semtte yer alan sıfır konutlarla ikinci el konutlar arasındaki fiyat farkı dikkat çekti. Özellikle 16 yaş ve üzeri konutlarda fiyat düşüşü yaşandı.Sektör temsilcileri “Deprem riski ve tadilat külfeti başta olmak üzere asansör ve kapalı otopark gibi ihtiyaçlara eski yapıların cevap vermediğini belirtti.

Sektör temsilcileri, “Yeni yapılar ve sıfır konutlar ise bu ihtiyaçlara genellikle cevap verdiği için, piyasası da daha yüksek fiyatta oluşuyor. Sonuç olarak fiyat farkı, tüketicinin hala en çok dikkate aldığı şartlardan biri” dedi.