İstanbul’un Bu İlçelerinde Konut Fiyatları Dibi Gördü

İstanbul’un Bu İlçelerinde Konut Fiyatları Dibi Gördü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.12.2025 - 13:49

Ocak 2025'ten bu yana Türkiye'de 1 milyon 433 bin konut satışı gerçekleşti. Artan fiyatlar nedeniyle bu yıl 'ikinci el' konut satışları artış gösterdi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, megakentte aynı ilçede bulunan 0-4 yaş ile 16 yaş üzeri konutların fiyat farkı dikkat çekti.

16 yaş ve üzeri konutların fiyatlarında ciddi düşüş meydana geldi.

Konut fiyatları 2025 yılında yüzde 31.4 oranında arttı. Aynı semtte yer alan sıfır konutlarla ikinci el konutlar arasındaki fiyat farkı dikkat çekti. Özellikle 16 yaş ve üzeri konutlarda fiyat düşüşü yaşandı.Sektör temsilcileri “Deprem riski ve tadilat külfeti başta olmak üzere asansör ve kapalı otopark gibi ihtiyaçlara eski yapıların cevap vermediğini belirtti.

Sektör temsilcileri, “Yeni yapılar ve sıfır konutlar ise bu ihtiyaçlara genellikle cevap verdiği için, piyasası da daha yüksek fiyatta oluşuyor. Sonuç olarak fiyat farkı, tüketicinin hala en çok dikkate aldığı şartlardan biri” dedi.

0-4 yaş daire fiyatları şöyle:

16 yaş ve üzeri konut fiyatları ise şöyle sıralandı:

  • Beşiktaş: 116.249 TL/m2

  • Sarıyer: 83.557 TL/m2   

  • Beykoz: 73.331 TL/m2   

  • Kadıköy: 88.358 TL/m2   

  • Bakırköy: 86.694 TL/m2

  • Üsküdar: 58.262 TL/m2

  • Maltepe: 55.228 TL/m2

Öte yandan yeni ve eski ev fiyat farkı en çok Beykoz’da görüldü.

