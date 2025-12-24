onedio
Asgari Ücrette Artış Olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Son Noktayı Koydu

Asgari Ücrette Artış Olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Son Noktayı Koydu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.12.2025 - 16:30

2026 asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılarak 28 bin 75 liraya yükseltildi. Zam, enflasyon verilerinin altında kalırken pek çok ekonomist ve uzman bu rakama tepki gösterdi. Asgari ücret 23 Aralık Salı akşamı açıklanırken kulislerde 'Asgari ücrete artış gelecek mi?' sorusu tartışılmaya başlandı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilirken açıklama geldi. Erdoğan, asgari ücrete dair son noktayı koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması geldi.

Asgari ücretin 28 bin 75 liraya yükseltilmesinin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Asgari ücrete dair son dokunuşun Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu söyleyen uzmanlar 'Erdoğan, asgari ücreti yükseltecek mi?' sorusunu dile getirdi. 

Erdoğan'ın 2026 asgari ücrete son dokunuşu yapıp yapmayacağı merak edilirken yeni açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili konuştu.

Asgari ücret artacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, son noktayı koydu.

Asgari ücret artacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, son noktayı koydu.

Asgari ücret artacak mı sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, son noktayı koydu. Erdoğan, '2026 yılı için 28 bin 75 lira olarak açıklanan yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra da emekçimizin, çalışanımızın yanında olacağız' diyen Erdoğan, artış olmayacağı mesajını verdi.

