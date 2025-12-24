Asgari Ücrette Artış Olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Son Noktayı Koydu
2026 asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılarak 28 bin 75 liraya yükseltildi. Zam, enflasyon verilerinin altında kalırken pek çok ekonomist ve uzman bu rakama tepki gösterdi. Asgari ücret 23 Aralık Salı akşamı açıklanırken kulislerde 'Asgari ücrete artış gelecek mi?' sorusu tartışılmaya başlandı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilirken açıklama geldi. Erdoğan, asgari ücrete dair son noktayı koydu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması geldi.
Asgari ücret artacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, son noktayı koydu.
