Asgari Ücrette Artış Olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Son Noktayı Koydu

Asgari ücret artacak mı sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, son noktayı koydu. Erdoğan, '2026 yılı için 28 bin 75 lira olarak açıklanan yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra da emekçimizin, çalışanımızın yanında olacağız' diyen Erdoğan, artış olmayacağı mesajını verdi.