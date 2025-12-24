onedio
Haberler
Ekonomi
Cem Küçük’ten Asgari Ücret Açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücrete Müdahale Edecek mi?

Cem Küçük'ten Asgari Ücret Açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücrete Müdahale Edecek mi?

Asgari Ücret
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
24.12.2025 - 12:19

2026 yılı için asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlenmesinin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi. Rakamın revize edilip edilmeyeceği tartışılırken gazeteci Cem Küçük, sürecin perde arkasına dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Cem Küçük ‘asgari ücrete Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahale ederek zam yapacak” iddiaları hakkında TGRT Haber’de katıldığı programda açıklamalar yaptı.

Milyonlarca çalışanın geçimini doğrudan etkileyen asgari ücret maratonu, komisyonun yüzde 27 oranındaki artış kararıyla sona erdi ve yeni maaş 28 bin 75 lira olarak tescillendi.

Rakamın netleşmesiyle birlikte kamuoyunda 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girip tutarı yukarı çeker mi?' sorusu gündeme geldi. Tartışmalara katılan Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede, belirlenen rakamın zaten Cumhurbaşkanı’nın onayıyla masaya geldiğini savunarak yeni bir müdahale beklemediğini dile getirdi.

Küçük, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aslında yüzde 25’lik bir sınır çizdiğini, ancak oranın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'biraz daha ne olur' şeklindeki olası yönlendirmesiyle yüzde 27’ye yükseltilmiş olabileceğini öne sürdü. Bu nedenle açıklanan 28 bin 75 liralık tutarın nihai karar olduğunu belirten Küçük, geçmiş yıllarda yapılan yüksek oranlı zamların enflasyonu daha da körüklediğini hatırlattı. Enflasyonla mücadele kapsamında başka bir yol haritasının mümkün olmadığını savunan gazeteci, asıl meselenin maaş zammından ziyade market ve çarşı fiyatlarının düşmesi olduğuna dikkat çekti.

Büyükşehirlerdeki yaşam maliyetleri nedeniyle halihazırda asgari ücretle personel çalıştırmanın neredeyse imkansız hale geldiğine değinen Küçük, açıklanan rakamın özellikle Anadolu’daki çalışanlar ve özel sektör personeli tarafından yetersiz bulunabileceğini ifade etti. Yüzde 40 gibi daha yüksek bir zam yapılsa dahi, temel gıda ürünlerine gelecek eş değer zamlarla bu artışın eriyeceğini vurgulayan Küçük, alım gücünün korunmasının öncelikli hedef olması gerektiğini belirtti.

Cem Küçük'ün asgari ücret konusundaki açıklaması şu şekilde:

