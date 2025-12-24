Cem Küçük’ten Asgari Ücret Açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücrete Müdahale Edecek mi?
2026 yılı için asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlenmesinin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi. Rakamın revize edilip edilmeyeceği tartışılırken gazeteci Cem Küçük, sürecin perde arkasına dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Cem Küçük ‘asgari ücrete Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahale ederek zam yapacak” iddiaları hakkında TGRT Haber’de katıldığı programda açıklamalar yaptı.
Milyonlarca çalışanın geçimini doğrudan etkileyen asgari ücret maratonu, komisyonun yüzde 27 oranındaki artış kararıyla sona erdi ve yeni maaş 28 bin 75 lira olarak tescillendi.
Cem Küçük'ün asgari ücret konusundaki açıklaması şu şekilde:
