Cem Küçük’ten Asgari Ücret Açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücrete Müdahale Edecek mi?

Rakamın netleşmesiyle birlikte kamuoyunda 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girip tutarı yukarı çeker mi?' sorusu gündeme geldi. Tartışmalara katılan Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede, belirlenen rakamın zaten Cumhurbaşkanı’nın onayıyla masaya geldiğini savunarak yeni bir müdahale beklemediğini dile getirdi.

Küçük, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aslında yüzde 25’lik bir sınır çizdiğini, ancak oranın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'biraz daha ne olur' şeklindeki olası yönlendirmesiyle yüzde 27’ye yükseltilmiş olabileceğini öne sürdü. Bu nedenle açıklanan 28 bin 75 liralık tutarın nihai karar olduğunu belirten Küçük, geçmiş yıllarda yapılan yüksek oranlı zamların enflasyonu daha da körüklediğini hatırlattı. Enflasyonla mücadele kapsamında başka bir yol haritasının mümkün olmadığını savunan gazeteci, asıl meselenin maaş zammından ziyade market ve çarşı fiyatlarının düşmesi olduğuna dikkat çekti.

Büyükşehirlerdeki yaşam maliyetleri nedeniyle halihazırda asgari ücretle personel çalıştırmanın neredeyse imkansız hale geldiğine değinen Küçük, açıklanan rakamın özellikle Anadolu’daki çalışanlar ve özel sektör personeli tarafından yetersiz bulunabileceğini ifade etti. Yüzde 40 gibi daha yüksek bir zam yapılsa dahi, temel gıda ürünlerine gelecek eş değer zamlarla bu artışın eriyeceğini vurgulayan Küçük, alım gücünün korunmasının öncelikli hedef olması gerektiğini belirtti.