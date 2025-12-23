Asgari Ücret Zammı ile Birlikte Yeni İşsizlik Maaşı, Kıdem Tazminatı, 65 Yaş Maaşı da Belli Oldu
Asgari ücrete yapılan yüzde 27 zamla birlikte yeni yılda uygulanacak asgari ücret 28 bin 75 lira oldu. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte yeni yılda uygulanacak işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş maaşı ile dul ve yetim maaşı zamları da belli oldu. 2026 yılında en düşük işsizlik maaşı 13 bin 110 lira olacak.
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücrete yapılan zam belli oldu.
65 yaş maaşı, dul ve yetim maaşları da yükselecek.
Kıdem ve ihbar tazminatı da artacak.
