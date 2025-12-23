Asgari Ücret Zammı ile Birlikte Yeni İşsizlik Maaşı, Kıdem Tazminatı, 65 Yaş Maaşı da Belli Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısı sonrasında asgari ücrete yüzde 27 zam yapılarak 28 bin 75 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Çalışanın son 4 aylık sigorta primine göre ödenen ve brüt asgari ücretin yüzde 40’ı ile yüzde 80’i arasında olması gereken işsizlik maaşına da yüzde 27 oranında zam gelecek.

Yeni zam oranı sonrasında 10 bin 323 lira olan en düşük işsizlik maaşı 13 bin 110 liraya yükseldi. En yüksek işsizlik maaşı ise 20 bin 804 liradan 24 bin 964 liraya yükseldi.