Asgari Ücret Zammı ile Birlikte Yeni İşsizlik Maaşı, Kıdem Tazminatı, 65 Yaş Maaşı da Belli Oldu

İsmail Kahraman
23.12.2025 - 19:45

Asgari ücrete yapılan yüzde 27 zamla birlikte yeni yılda uygulanacak asgari ücret 28 bin 75 lira oldu. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte yeni yılda uygulanacak işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş maaşı ile dul ve yetim maaşı zamları da belli oldu. 2026 yılında en düşük işsizlik maaşı 13 bin 110 lira olacak.

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücrete yapılan zam belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısı sonrasında asgari ücrete yüzde 27 zam yapılarak 28 bin 75 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Çalışanın son 4 aylık sigorta primine göre ödenen ve brüt asgari ücretin yüzde 40’ı ile yüzde 80’i arasında olması gereken işsizlik maaşına da yüzde 27 oranında zam gelecek.

Yeni zam oranı sonrasında 10 bin 323 lira olan en düşük işsizlik maaşı 13 bin 110 liraya yükseldi. En yüksek işsizlik maaşı ise 20 bin 804 liradan 24 bin 964 liraya yükseldi.

65 yaş maaşı, dul ve yetim maaşları da yükselecek.

Yüzde 27 zamla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 5 bin 390 liradan 6 bin 843 liraya yükselecek.

Yüzde 17,57’lik zam oranına göre aylık bağlanma oranı yüzde 75 olanların maaşı 12.540 TL’den 14.733 TL’ye yükselecek.

Kıdem ve ihbar tazminatı da artacak.

Temmuz ayındaki memur maaşı artışıyla tavan 53.919 TL olmuştu. Kasım ayı memur maaş katsayısı dikkate alındığında, kıdem tazminatı tavanının yaklaşık 74.155 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Asgari ücret artışıyla birlikte ihbar tazminatı tutarları da artacak.

0–6 ay (2 hafta): 10 bin 223 liradan 12 bin 983 liraya yükselecek.

6 ay–1,5 yıl (4 hafta): 20bin 446 liradan 25 bin 946 liraya yükselecek. 

1,5–3 yıl (6 hafta): 30 bin 670 liradan 38 bin 950 liraya yükselecek.

3 yıl üzeri (8 hafta): 40 bin 893 liradan 51.936 liraya yükselecek.

