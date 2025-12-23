2026 Asgari Ücreti Nokta Atışı Bilen Uzmanlar! Asgari Ücreti Kim Bildi?

2026 asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete 2026 yılında geçerli olmak üzere yüzde 27 oranında zam yapıldı. Böylece 2026 asgari ücret 28 bin 75 liraya yükseldi. Yılın ikinci yarısından itibaren ekonomistler ve uzmanlar asgari ücret tahminlerinde bulunmaya başladı. Bu güne kadar pek çok uzmandan farklı farklı zam oranları ve rakamları duyduk. Peki, 2026 asgari ücretini kim bildi? İşte asgari ücreti bilen uzmanlar!