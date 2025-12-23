onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
2026 Asgari Ücreti Nokta Atışı Bilen Uzmanlar! Asgari Ücreti Kim Bildi?

2026 Asgari Ücreti Nokta Atışı Bilen Uzmanlar! Asgari Ücreti Kim Bildi?

Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.12.2025 - 19:20

2026 asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete 2026 yılında geçerli olmak üzere yüzde 27 oranında zam yapıldı. Böylece 2026 asgari ücret 28 bin 75 liraya yükseldi. Yılın ikinci yarısından itibaren ekonomistler ve uzmanlar asgari ücret tahminlerinde bulunmaya başladı. Bu güne kadar pek çok uzmandan farklı farklı zam oranları ve rakamları duyduk. Peki, 2026 asgari ücretini kim bildi? İşte asgari ücreti bilen uzmanlar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 asgari ücret ne kadar oldu?

2026 asgari ücret ne kadar oldu?

Yeni asgari ücret belli oldu. 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücret 2026 için yüzde 27 oranında zam yapıldı. 2026 asgari ücret 28 bin 75 TL oldu. Brüt asgari ücret 33 bin 30 TL oldu. Rakamlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleştirdiği üçüncü toplantının sonunda geldi. Rakamlar ve zam oranının açıklanmasıyla asgari ücret süreci resmen sona ermiş oldu.

Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı?

Asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı.

Asgari ücret 2026 ne kadar?

Asgari ücret 2026'da 28 bin 75 TL olarak uygulanacak.

Asgari ücreti kim bildi?

Asgari ücreti kim bildi?

Ekonomistler ve uzmanlar bu güne kadar asgari ücrete dair çeşitli tahminlerde bulundu. Neredeyse her gün internette, televizyonda, sosyal medyada işin uzmanlarından farklı rakamlar ve farklı zam oranı duyduk. 

Peki bunca tahminin arasında asgari ücreti bilenler kim oldu?

  • SGK Uzmanı İsa Karakaş, 'En az yüzde 25, maksimum yüzde 30 zam. Benim tavanım 28 bin 735 TL' açıklamasında bulunmuştu.

  • SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “27 bin 500-28 bin bandında olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

  • Ekonomist Muhammet Aydoğmuş, “Yüzde 25’in altında beklemiyorum. 27-28 bin TL bandında asgari ücretin açıklanmasını bekliyorum” dedi.

  • Ekonomist Muhammet Bayram ise “29 bin TL gibi rakama yaklaşır” derken,

  • Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman ise asgari ücret zam oranını “Yüzde 23-28” arasında tahmin etmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kedi Topu

ben bilemedim 😁