Ekonomist Muhammet Bayram Asgari Ücretin Ne Zaman Belli Olacağını Açıkladı
Asgari ücret süreci 31 Aralık'ta son bulacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu iki toplantı gerçekleştirdi; geriye sadece iki toplantı daha kaldı. Geçen sene üçüncü toplantıda asgari ücret zammı belirlenirken, '2026 asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu merakla bekleniyor. Ekonomist Muhammet Bayram, TGRT Haber'de katıldığı yayında asgari ücret için bir rakam verdi. Öte yandan Bayram, asgari ücretin ne zaman belli olacağına dair kritik tahminde bulundu.
Asgari ücret 2026 zammı için nefesler tutuldu. Yeni asgari ücret 31 Aralık tarihine kadar belli olacak.
Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücret tahminini paylaştı.
