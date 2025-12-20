onedio
Ekonomist Muhammet Bayram Asgari Ücretin Ne Zaman Belli Olacağını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.12.2025 - 16:33

Asgari ücret süreci 31 Aralık'ta son bulacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu iki toplantı gerçekleştirdi; geriye sadece iki toplantı daha kaldı. Geçen sene üçüncü toplantıda asgari ücret zammı belirlenirken, '2026 asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu merakla bekleniyor. Ekonomist Muhammet Bayram, TGRT Haber'de katıldığı yayında asgari ücret için bir rakam verdi. Öte yandan Bayram, asgari ücretin ne zaman belli olacağına dair kritik tahminde bulundu.

Asgari ücret 2026 zammı için nefesler tutuldu. Yeni asgari ücret 31 Aralık tarihine kadar belli olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık’ta gerçekleştirdi. İkinci toplantıda ise TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na talepleriyle ellerindeki verileri iletti. 

Geçen sene asgari ücret zammı üçüncü toplantıda belli olmuştu. Şimdi gözler kalan iki toplantıya çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 31 Aralık’a kadar 2026 zammını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücret tahminini paylaştı.

Asgari ücret 2026’ya dair tahminlerde bulunan Muhammet Bayram, “Asgari ücret ne kadar olacak?” sorusunu yanıtladı. Bayram, 2025 yılında asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatan Bayram, yıllık enflasyonun yüzde 30 seviyelerine gelmesiyle zammın erdiğini vurguladı.  

Bayram, 'Yabancı kurumların zam tahmini yüzde 25'lerde olsa da benim tahminim en düşük yüzde 28 zam. 29 bin TL gibi bir rakama yaklaşır' dedi. 

Asgari ücret 2026 ne zaman belli olacak?

Ekonomist Muhammet Bayram bu sorunun yanıtını ise 'Dördüncü toplantı olmadan üçüncü toplantıda rakamın belli olacağını düşünüyorum' sözleriyle cevapladı.

