Askerlikte Yeni Düzenleme Yolda! 3 ve 4 Çocuklu Aileler İçin Askerlikte Yeni Uygulama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.12.2025 - 12:00

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, askerlik için yeni uygulamanın sinyalini verdi. Askerlikte yeni uygulamayı anlatan Güler, “Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var” ifadelerini kullandı.

Askerlikte yeni düzenleme yolda.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ‘Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere pek çok gündem başlığını değerlendiren Güler, askerlikte yeni düzenlemenin sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan ettiğini hatırlatan Bakan Güler, bu kapsamda yeni bir çalışma sürdürdüklerini belirtti.

Askerlik değişiyor mu?

Askerlikte yeni düzenlemeye dair konuşan Bakan Güler, şu açıklamayı yaptı:

'Bu konuda hazırladığımız birtakım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var. Biz aile konusuna büyük önem veriyoruz, hatta en son İstanbul'da düzenlenen IDEF Fuarı'nda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte stant açtık.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
