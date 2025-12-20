Askerlikte Yeni Düzenleme Yolda! 3 ve 4 Çocuklu Aileler İçin Askerlikte Yeni Uygulama

Askerlikte yeni düzenlemeye dair konuşan Bakan Güler, şu açıklamayı yaptı:

'Bu konuda hazırladığımız birtakım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var. Biz aile konusuna büyük önem veriyoruz, hatta en son İstanbul'da düzenlenen IDEF Fuarı'nda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte stant açtık.'