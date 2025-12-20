Emekli Promosyonunu Yüksek Almanın Yolları! SGK Uzmanı İsa Karakaş "Bu Tarihleri Bekleyin" Dedi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yaklaşık 8 yıl önce bir protokol imzalandı. Bu protokolle birlikte emekliler, banka promosyonlarından yararlanmaya hak kazandı. Emekli maaşını bir bankaya taşıyan vatandaşlar talep etmesi durumunda promosyondan yararlanabiliyor.

Temmuz 2025’ten bu yana en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL olurken banka promosyonları emekliler için bir nefes alma noktası oldu. Bu nedenle milyonlarca emekli daha yüksek promosyon veren bankaları araştırıyor. Bankalar arasında promosyon yarışı kızışırken en yüksek promosyonu vermek için çeşitli hamlelerde bulunuyorlar.