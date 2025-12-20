Emekli Promosyonunu Yüksek Almanın Yolları! SGK Uzmanı İsa Karakaş "Bu Tarihleri Bekleyin" Dedi
Emekliler en yüksek promosyonu veren bankaları araştırıyor. Emeklilere maaşlarını belirli süre aynı bankadan almaları karşılığında verilen nakit teşvik ödemesi, pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Emekli vatandaşlar arama motorlarında 'yüksek emekli promosyonu' ifadelerini aratırken merak edilenleri SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı. Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde yüksek promosyon almanın yollarını adım adım anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En yüksek emekli promosyonu veren bankalar emekliler tarafından araştırılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SGK uzmanı İsa Karakaş, yüksek emekli promosyonu almanın yollarını anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın