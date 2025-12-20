onedio
Emekli Promosyonunu Yüksek Almanın Yolları! SGK Uzmanı İsa Karakaş "Bu Tarihleri Bekleyin" Dedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.12.2025 - 09:59

Emekliler en yüksek promosyonu veren bankaları araştırıyor. Emeklilere maaşlarını belirli süre aynı bankadan almaları karşılığında verilen nakit teşvik ödemesi, pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Emekli vatandaşlar arama motorlarında 'yüksek emekli promosyonu' ifadelerini aratırken merak edilenleri SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı. Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde yüksek promosyon almanın yollarını adım adım anlattı.  

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar emekliler tarafından araştırılıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yaklaşık 8 yıl önce bir protokol imzalandı. Bu protokolle birlikte emekliler, banka promosyonlarından yararlanmaya hak kazandı. Emekli maaşını bir bankaya taşıyan vatandaşlar talep etmesi durumunda promosyondan yararlanabiliyor. 

Temmuz 2025’ten bu yana en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL olurken banka promosyonları emekliler için bir nefes alma noktası oldu. Bu nedenle milyonlarca emekli daha yüksek promosyon veren bankaları araştırıyor. Bankalar arasında promosyon yarışı kızışırken en yüksek promosyonu vermek için çeşitli hamlelerde bulunuyorlar.

SGK uzmanı İsa Karakaş, yüksek emekli promosyonu almanın yollarını anlattı.

Banka promosyonu almak isteyen emeklilerin aklında pek çok soru işareti bulunuyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, bu soruların yanıtını verdi, yüksek promosyon almanın yollarını anlattı. 

En yüksek banka promosyonu hangi tarihte alınır?

Emeklilere ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez maaş zammı yapılıyor. İsa Karakaş, banka promosyonlarının emekli maaş zammının yapıldığı ocak ve temmuz ayında güncellendiğini hatırlattı. 

  • Yüksek promosyon peşinde olan emekliler ocak ve temmuz ayını beklemeli.

  • Nakite odaklanmayın. Bankaların sunduğu ucuz kredi imkanı, para puanı ve bonusların da değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. 

2026'da banka promosyonları güncellenecek mi?

Ocak 2026’da emekli maaşlarına zam gelecek. İsa Karakaş, bankaların bu dönemde yeniden promosyon yarışına gireceğini belirterek “Acele etmeyin” dedi.

Banka promosyonu nedir, avantajları neler?

Karakaş şunları sıraladı:

  • Yüksek maaş alan emekliler daha fazla avantajlı. 

  • Promosyon tek seferde peşin ödenir.

  • Nafaka ve icra kesintileri hesaplamadan düşülür. Bunlar dışındaki kesintiler promosyonu etkilemez. 

  • Yetimler, yaş sınırı olmaksızın promosyondan faydalanabilir.

