Türkler O Ülkeye Ev Almak İçin Akın Etti! Listenin İkinci Sırasına “En Çok Ev Alanlar” Diye Girdik

RE/MAX Yunanistan’ın araştırmasına göre ülkeye yabancı talep artışı 2025 yılında da yükseliş gösterdi. Araştırma alıcıların menşe ülkelerini ve yaş profillerini kapsadı.

Verilere göre Yunanistan’ın başkenti Atina’da en çok gayrimenkul alanlar İsrailliler oldu. İsrailli alıcıları Türkiye ve Lübnan’dan gelen yatırımcılar izledi. Çin ve Ukrayna ise yine Yunanistan’daki konutlara ilgi gösteren ülkelerden oldu.