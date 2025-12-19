onedio
Türkler O Ülkeye Ev Almak İçin Akın Etti! Listenin İkinci Sırasına “En Çok Ev Alanlar” Diye Girdik

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.12.2025 - 17:37

Gayrimenkul yatırımcısının gözdesi Yunanistan oldu. Dünya gazetesinden Taşkın Su imzalı haber göre Türkler Yunanistan’dan en çok ev alan ikinci millet oldu. Atina ve Selanik’ten en çok ev alan İsrailliler olurken Türkiye, Lübnan, Almanya vatandaşları da Yunanistan’daki gayrimenkullere ilgisini artırdı.

Yunanistan'da en çok ev alanlar listesinin ikinci sırasında Türkler var.

RE/MAX Yunanistan’ın araştırmasına göre ülkeye yabancı talep artışı 2025 yılında da yükseliş gösterdi. Araştırma alıcıların menşe ülkelerini ve yaş profillerini kapsadı. 

Verilere göre Yunanistan’ın başkenti Atina’da en çok gayrimenkul alanlar İsrailliler oldu. İsrailli alıcıları Türkiye ve Lübnan’dan gelen yatırımcılar izledi. Çin ve Ukrayna ise yine Yunanistan’daki konutlara ilgi gösteren ülkelerden oldu.

Gayrimenkul alıcılarının yaş profili ortaya çıktı.

Selanik’te ise tablo benzerlik gösteriyor. Selanik’te en çok gayrimenkul alanlar İsrail oldu. Bulgaristan, Almanya, Türkiye, Arnavutluk da listede öne çıktı. 

Yaş profilleri incelendiğinde ise gayrimenkul alıcılarının yüzde 40’ı 41-50 yaş aralığında yer aldı. Yüzde 27’lik paya ise 51-60 yaş grubu sahip oldu. 61 yaş üstü alıcılar ise yüzde 16’lık orana sahip. Yabancı alıcılar Yunanistan’da gayrimenkul satın almadan önce 2-3 kez ziyaret etmesi de araştırmanın öne çıkan bulguları arasında yer aldı.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
