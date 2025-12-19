Türkler O Ülkeye Ev Almak İçin Akın Etti! Listenin İkinci Sırasına “En Çok Ev Alanlar” Diye Girdik
Gayrimenkul yatırımcısının gözdesi Yunanistan oldu. Dünya gazetesinden Taşkın Su imzalı haber göre Türkler Yunanistan’dan en çok ev alan ikinci millet oldu. Atina ve Selanik’ten en çok ev alan İsrailliler olurken Türkiye, Lübnan, Almanya vatandaşları da Yunanistan’daki gayrimenkullere ilgisini artırdı.
Yunanistan'da en çok ev alanlar listesinin ikinci sırasında Türkler var.
Gayrimenkul alıcılarının yaş profili ortaya çıktı.
