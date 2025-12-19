onedio
Kocaeli'de Bir Mahalleye İnsansız Hava Aracı (İHA) Düştü

Dilara Şimşek
19.12.2025 - 16:51

Kocaeli'de İzmit’e bağlı Çubuklubala Mahallesi yakınlarında insansız hava aracı (İHA) düştü. İHA'nın düştüğünü gören mahalleli, durumu yetkililere bildirdi. İHA’nın bazı parçalarının kırıldığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmit ilçesine bağlı Çubuklubala Mahallesi’nde boş araziye İHA düştü. Arazide hareketsiz duran İHA’yı gören vatandaşlar yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

15 Aralık’ta bir İHA Ankara Elmadağ ile Çankırı arasında düşürülmüştü. İHA’ya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yapmış ve şu ifadelere yer vermişti:

“Yapılan değerlendirmeler neticesinde, hava sahası emniyetinin muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, kontrolden çıktığı anlaşılan İHA, F-16 uçaklarımız tarafından takip edilmiş, prosedürlerin tamamlanmasını müteakip en uygun yerde kontrollü bir müdahaleyle düşürülmüştür.”

