Kocaeli'de Bir Mahalleye İnsansız Hava Aracı (İHA) Düştü

15 Aralık’ta bir İHA Ankara Elmadağ ile Çankırı arasında düşürülmüştü. İHA’ya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yapmış ve şu ifadelere yer vermişti:

“Yapılan değerlendirmeler neticesinde, hava sahası emniyetinin muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, kontrolden çıktığı anlaşılan İHA, F-16 uçaklarımız tarafından takip edilmiş, prosedürlerin tamamlanmasını müteakip en uygun yerde kontrollü bir müdahaleyle düşürülmüştür.”