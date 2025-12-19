"Açlık Oyunları" Gerçek mi Oluyor? Donald Trump'ın Son Açıklaması Tartışma Konusu Oldu
Donald Trump’ın Amerika Birleşik Devletleri’nin 250. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında duyurduğu 'Vatanseverlik Oyunları' (Patriot Games), sosyal medyada ve siyaset kulislerinde büyük bir yankı uyandırdı. Oval Ofis'ten paylaştığı bir video ile duyuruyu yapan Trump, bu etkinliğin ulusal gururu canlandıracağını savunsa da, organizasyonun formatı pek çok kişinin zihninde popüler distopik seri Açlık Oyunları (The Hunger Games) ile benzerlikler kurmasına neden oldu.
Trump, "Freedom 250" projesiyle ülkenin her bölgesinden genç sporcuların katılacağı iddialı bir atletizm turnuvası başlattığını duyurdu.
Etkinliğin formatı ve eyaletlerden temsilci seçme yöntemi, kamuoyunda distopik Panem evrenindeki haraç seçimleriyle kıyaslandı.
Sosyal medya fenomenleri ve muhalif kanatlar, "Vatanseverlik Oyunları" duyurusunu hem mizah hem de sert eleştirilerle karşıladı.
