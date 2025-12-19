onedio
"Açlık Oyunları" Gerçek mi Oluyor? Donald Trump'ın Son Açıklaması Tartışma Konusu Oldu

Ömer Faruk Kino
19.12.2025 - 15:46

Donald Trump’ın Amerika Birleşik Devletleri’nin 250. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında duyurduğu 'Vatanseverlik Oyunları' (Patriot Games), sosyal medyada ve siyaset kulislerinde büyük bir yankı uyandırdı. Oval Ofis'ten paylaştığı bir video ile duyuruyu yapan Trump, bu etkinliğin ulusal gururu canlandıracağını savunsa da, organizasyonun formatı pek çok kişinin zihninde popüler distopik seri Açlık Oyunları (The Hunger Games) ile benzerlikler kurmasına neden oldu.

Trump, "Freedom 250" projesiyle ülkenin her bölgesinden genç sporcuların katılacağı iddialı bir atletizm turnuvası başlattığını duyurdu.

Trump, 'Freedom 250' adlı yeni bir organizasyonun liderliğinde gerçekleştirilecek kutlamaların, Amerikan bağımsızlığının ve özgürlüğünün önümüzdeki 250 yılına zemin hazırlayacağını belirtti. Bu kapsamda düzenlenen 'Vatanseverlik Oyunları', dört gün sürecek ve daha önce benzeri görülmemiş bir atletizm etkinliği olarak tanımlandı. Trump’ın açıklamasına göre, her eyalet ve bölgeden seçilecek en başarılı bir genç erkek ve bir genç kadın sporcu, bu büyük organizasyonda kendi bölgelerini temsil edecek. Ancak Trump, duyurusuna tartışmalı bir not eklemeyi de ihmal etmedi; kadın spor dallarında trans bireylerin yer almayacağını vurgulayarak, 'Kadın sporlarında erkeklerin yarışmayacağına dair söz veriyorum,' ifadesini kullandı.

Etkinliğin formatı ve eyaletlerden temsilci seçme yöntemi, kamuoyunda distopik Panem evrenindeki haraç seçimleriyle kıyaslandı.

Etkinliğin ismi ve her eyaletten birer çift temsilcinin seçilmesi kurgusu, kamuoyunda hızla Açlık Oyunları serisine benzetildi. Kitap ve film serisinde, her bölgeden (district) birer genç kız ve erkek, ölümüne bir mücadele için 'haraç' olarak seçiliyordu. Bu benzerlik, Demokrat Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarında da alaycı bir dille ele alındı. Demokratlar, seriden ünlü bir alıntıyı paylaşarak, Trump'ın önerisinin kurgusal Panem evrenindeki karanlık gelenekleri anımsattığını ima ettiler.

Sosyal medya fenomenleri ve muhalif kanatlar, "Vatanseverlik Oyunları" duyurusunu hem mizah hem de sert eleştirilerle karşıladı.

Siyasi eleştirilerin yanı sıra, sosyal medya fenomenleri ve yayıncılar da konuya mizahi bir dille dahil oldu. Ünlü yayıncı PlaqueBoyMax, New Jersey’yi temsil etmek için gönüllü olduğunu ve bu etkinliği canlı yayınlayacağını belirterek şaka yollu bir paylaşım yaptı. Trump'ın 250. yıl planları arasında 'Spirit of America' geçit töreni ve kapsamlı askeri gösteriler de yer alsa da, en çok ilgiyi ve tartışmayı bu atletik yarışma topladı. Kimileri için bu bir spor şöleni, kimileri içinse modern bir distopya fragmanı olarak yorumlandı.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
