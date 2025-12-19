"Açlık Oyunları" Gerçek mi Oluyor? Donald Trump'ın Son Açıklaması Tartışma Konusu Oldu

Siyasi eleştirilerin yanı sıra, sosyal medya fenomenleri ve yayıncılar da konuya mizahi bir dille dahil oldu. Ünlü yayıncı PlaqueBoyMax, New Jersey’yi temsil etmek için gönüllü olduğunu ve bu etkinliği canlı yayınlayacağını belirterek şaka yollu bir paylaşım yaptı. Trump'ın 250. yıl planları arasında 'Spirit of America' geçit töreni ve kapsamlı askeri gösteriler de yer alsa da, en çok ilgiyi ve tartışmayı bu atletik yarışma topladı. Kimileri için bu bir spor şöleni, kimileri içinse modern bir distopya fragmanı olarak yorumlandı.