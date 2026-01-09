Daha İyisini Ararken Kimseyle Olamamak
Artık insanlar birbirlerine bakmıyor, birbirlerini izliyor.
Bakmak ile izlemek arasındaki o ince farkı kaybettiğimizden beri, kimse kimseye gerçekten temas edemiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyanın bitmeyen vitrini, insanlara önce “olabileceğin en iyi hâli” gösterdi; sonra o hâli zorunlu kıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Duygusal yakınlık yerini cinsel tatmine, bağlanma yerini ego beslemeye bıraktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video