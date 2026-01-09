Daha İyisini Ararken Kimseyle Olamamak

Daha fit olmalısın, daha estetik görünmelisin, daha arzu edilir olmalısın, daha cool, daha ulaşılmaz, daha seçici… Ve bu “daha” hâli hiçbir zaman bitmedi. Çünkü algoritmalar doymaz; insan da onlara maruz kaldıkça doymamayı öğrenir.

Bugün insanlar kendilerini geliştirmiyor, kendilerini parlatıyor.

Gelişim içe doğru olur, parlatma ise vitrinde.

Ve vitrinler ilişki kurmaz; yalnızca bakılır.

Estetik operasyonlarla, spor salonlarıyla, filtrelerle ve “kendin için yaşıyorum” sloganlarıyla inşa edilen bu yeni benlik, aslında derin bir kopuşun ürünü. İnsan, kendine döndüğünü sanırken başkalarından kaçıyor. Çünkü ilişki, eksik hâlinle görünmeyi gerektirir. Oysa yeni çağın insanı eksik görünmek istemiyor; kusursuz ama yalnız olmayı tercih ediyor.

İlişkiler artık duygusal bir bağ değil, bir karşılaştırma alanı.

Partnerler sevilmiyor; değerlendiriliyor.

“Daha iyisi var mı?” sorusu, tanışmanın daha ilk dakikasında zihnin bir köşesinde açık duruyor. Bu yüzden kimse kimseyle kalamıyor. Çünkü kalmak, ihtimallerden vazgeçmektir. Oysa bu çağ, vazgeçmeyi değil, seçenek biriktirmeyi kutsuyor.