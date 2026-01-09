“Yapamam” Diyen Çocuklara Açılmış Bir Kapı: Prof. Dr. Cem Balçıkanlı ile Yabancı Dil Öğrenmeyenler Kulübü

Yabancı dil öğrenmek, çoğu çocuk için yalnızca bir ders değil; özgüven, merak ve kaygının iç içe geçtiği uzun bir yolculuk. Bu yolculuk bazen hevesle başlasa da bazen de “Ben yapamam” düşüncesiyle daha en başında sekteye uğruyor. Prof. Dr. Cem Balçıkanlı’nın Yabancı Dil Öğrenmeyenler Kulübü, çocuklara hataların doğal olduğunu, denemenin ise bu yolculuğun vazgeçilmez bir parçası olduğunu hatırlatıyor.

Yıllardır dil öğrenenlerle çalışan bir akademisyen, öğretmen eğiticisi ve çocuk edebiyatına gönül vermiş bir isim Prof. Dr. Cem Balçıkanlı. Sahadaki gözlemleri, çocukların dil öğrenirken yaşadığı duyguları yakından tanıması ve eğitimi yalnızca başarı değil, bir süreç olarak ele alması bu kitabın temelini oluşturuyor. Elma Yayınevi etiketiyle yayımlanan Yabancı Dil Öğrenmeyenler Kulübü, çocukların iç dünyasına ayna tutan, öğrenme cesaretini büyütmeyi amaçlayan sıcak bir hikâye.

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı ile bu kitabın çıkış noktasını, anlattıklarını ve asıl söylemek istediklerini konuştuk.