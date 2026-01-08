Sevgili Yay, bugün senin için oldukça hareketli ve dolu dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Güneş ve Mars'ın Oğlak burcunda birleştiği bu özel gün, kariyerinde maddi konuların ön plana çıkmasına sebep oluyor. Mars cazimi etkisiyle, kazançlarını artırma ve emeğinin karşılığını tam anlamıyla alma arzun giderek güçlenecek. Tam da bu noktada, güçlü adımlar atarsan ve cesur olursan Ocak ayından kârlı çıkan isim de sen olacaksın.

Mesela iş hayatında, belki de uzun zamandır söylemeye cesaret edemediğin 'daha fazlasını hak ediyorum' cümlesi bir anda dilinden dökülecek. Bu durum ise maaş ve statü konusundaki pazarlıklarda gücünü artıracak. Kararlı ve net bir duruş sergilersen, somut sonuçlar da almaya başlayacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise güven ve sahiplenme duygusu ön plana çıkıyor. Romantik ama bir o kadar da sakin bir Cuma akşamı planı, sana iyi gelebilir. Mars cazimi etkisiyle, ilişkilerinde istikrar sağlanabilir ve hafta sonuna daha huzurlu bir şekilde girebilirsin. Görünen o ki aşkta her şey yerli yerine oturmak üzere... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…