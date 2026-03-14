Meteoroloji Kar Yağacak Kentleri Açıkladı: 24 İlde Kar, 5 Kentte Kar Fırtınası Bekleniyor

Meteoroloji, hava tahmin raporunu paylaştı. Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. 24 ilde kar yağışı beklenirken bu yağışlar 5 kentte kuvvetli olacak.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor. Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis tahmin edilirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağacak kentler:

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bingöl, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Tunceli, Elazığ, Malatya, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Rize, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Batman, Siirt.

Kuvvetli kar yağışının beklendiği 5 kent şöyle:

Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari.