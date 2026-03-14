Meteoroloji Kar Yağacak Kentleri Açıkladı: 24 İlde Kar, 5 Kentte Kar Fırtınası Bekleniyor

EDİRNE 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 14°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 15°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C
Parçalı bulutlu
KONYA 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BOLU 15°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 15°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 10°C
Parçalı bulutlu
AMASYA 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
