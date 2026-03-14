onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji Kar Yağacak Kentleri Açıkladı: 24 İlde Kar, 5 Kentte Kar Fırtınası Bekleniyor

Meteoroloji Kar Yağacak Kentleri Açıkladı: 24 İlde Kar, 5 Kentte Kar Fırtınası Bekleniyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2026 - 08:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Mart 2026 hava tahmin raporunu paylaştı. Bugün ülke genel parçalı bulutlu olacak. Batıda bahar havası yaşanırken doğuda pek çok kentte kar yağışı etkili olacak. 24 ile kar yağışı uyarısı yapılırken 5 kent için “Kuvvetli kar” açıklaması geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kar yağacak mı?

Kar yağacak mı?

Meteoroloji, hava tahmin raporunu paylaştı. Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. 24 ilde kar yağışı beklenirken bu yağışlar 5 kentte kuvvetli olacak. 

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor. Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis tahmin edilirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağacak kentler:

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bingöl, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Tunceli, Elazığ, Malatya, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Rize, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Batman, Siirt.

Kuvvetli kar yağışının beklendiği 5 kent şöyle:

Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari.

Bugün hava nasıl olacak? İl il hava tahmini şöyle:

Bugün hava nasıl olacak? İl il hava tahmini şöyle:

EDİRNE 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 14°C

Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 15°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 15°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 10°C

Parçalı bulutlu

AMASYA 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın