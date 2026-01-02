Sevgili Yay, bugün gökyüzündeki Yengeç Dolunayı'nın getirdiği enerjik değişimlerle baş başa olacaksın. Bu dolunay, kariyerini ilgilendiren maddi paylaşımlar ve ortaklaşa yürütülen finansal işlerle ilgili bir dönemi kapatmanı sağlıyor. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir borç, alacak ya da mali bir konu bugün netliğe kavuşabilir.

Hayatın bazı alanlarında kontrolü elinde tutmak her zaman mümkün olmayabilir. Bugün, kontrol edemediğin durumları kabullenmek, sana beklenmedik bir rahatlama hissi yaşatabilir. Ne dersin belki de artık güvenmeyi öğrenmenin ve hayatın akışına bırakmanın zamanı gelmiştir...

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Dolunay'ın büyülü ışığı, tutkularını körüklüyor... Artık tutkularını yüzeyde yaşamak ya da ertelemek yerine, kalbinin en derin köşelerine inerek yaşayabilirsin. Bu durum, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir. Partnerinle şehvetli yakınlaşmalara hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...