Sevgili Yay, bugün Chiron'un Koç burcundaki ileri hareketinin hayatına etkilerine odaklanacağız. Çünkü bu hareket, kariyerde yaratıcılık ve kendini ifade etme konularında yaşadığın çekingenliği çözme konusunda sana yardımcı olacak. Bir süredir belki de kendini geri planda tutuyor, yeteneklerini ve fikirlerini tam anlamıyla ifade etmekten çekiniyordun. Ancak artık kendini gösterme, sahneye çıkma ve yeteneklerini sergileme zamanı geldi.

Chiron'un enerjisi, risk almanı ve yeni bir projeye başlamanı destekliyor bugün! Bu süreçte belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir fikri hayata geçirme cesaretini bulabilirsin. Gökyüzü sana 'Oynamaktan korkma' diyor, çünkü bu dönemde her adımda yükselecek ve başarılı bir kariyer için kendini sahnede bulacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, bu dönemde tutkun ve heyecanın artıyor. Kalbin daha spontane atıyor adeta... Çünkü Chiron'un enerjisi, aşk hayatında cesaretini artırıyor. Galiba artık aşk için risk alabilirsin. Tabii bu durumda platonik bir aşkı itiraf edebilir, kendini ona bırakmaktan korkmadan sevgini gösterebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…