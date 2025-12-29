Sevgili Yay, bugün kariyer hayatında önemli bir gün olacak gibi görünüyor. Gökyüzünde oluşan Merkür ile Satürn karesi, kişisel duruşunu ve üzerine aldığın sorumlulukları öne çıkarıyor. Bu durumda, özgürlüğünü elde etme arzun ile iş hayatındaki yükümlülüklerin arasında bir denge kurman gerekebilir.

Tam da bu yüzden, 'ben ne istiyorum?' sorusunu kendine sormalısın. İş hayatında hangi yöne gitmen gerektiğini bu sayede belirleyebilirsin. Yani bu sorunun yanıtına göre, kariyer hedeflerini yenilebilirsin. Mevcut düzenini korumak mı, yoksa yeni ve daha güçlü bir kariyer düzeni inşa etmek mi aklındaki? Zaten artık maceraya atılmanın, aynı düzeni terk edip yeni bir düzen korumanın zamanı gelmedi mi?

Gelelim aşka! Bugün, kalbinin yönetimi de Merkür ile Satürn karesinin enerjisine geçiyor. Bu etki, ilişkilerinde daha gerçekçi beklentilere yönlendiriyor seni! Belki de abartılı hayallerin var ancak bugün bu hayaller yerini daha sağlam temellere bırakıyor. Kalıcı olanla geçici olan arasındaki farkı daha net görebiliyorsun. Bu da senin için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Aşkı onda bulacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…