Sevgili Yay, bugün hayatında yeni bir enerji dalgası hissedeceksin. Kalbinin ritmini belirleyen enerjiler, Merkür ve Satürn'ün karesiyle yeni bir ritim buluyor. Bu enerji ise aşk ve ilişkiler konusunda seni daha gerçekçi beklentilere yönlendiriyor. Belki de aşk hayatında abartılı hayaller peşinde koşuyorsun, belki de kalbinde taşıdığın aşkı bir peri masalı gibi yaşıyorsun. Ancak bugün, bu hayaller yerini daha sağlam ve gerçekçi temellere bırakıyor.

Yani artık, kalıcı olanla geçici olan arasındaki farkı daha net görebiliyorsun. Bu, belki de senin için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Belki de hayatının aşkı, tam da burada, tam da şimdi, senin aynı havayı soluyor olabilir... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…