Sevgili Yay, bugün aşk hayatında büyük bir deprem olabilir! İçinde sakladığın, belki de uzun zamandır dile getiremediğin duygular, endişeler ya da düşünceler bugün birer birer dışarı çıkabilir. Belki de bu duygusal patlama, en derinlerinde sakladığın, belki de hiç kimseyle paylaşmadığın sırlarını ortaya çıkarabilir.

İşte bu da ilişkindeki dengeleri altüst edebilecek bir duygusal patlamaya dönüşebilir. Herkesin eteğindeki taşları dökmesine neden olabilir. Bu durum, ilişkinde ayrılık çanlarının çalmasına yol açabilir. Ancak unutma ki her son yeni bir başlangıçtır...

Öte yandan eğer bekarsan, bugün hayatını baştan sona değiştirebilecek bir tanışma yaşayabilirsin. Bu, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun, belki de hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini düşündüğün bir ilişkinin başlangıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…