Sevgili Yay, bugün özgürlüğüne olan düşkünlüğünün daha belirgin olduğunu hissedebilirsin. Bu, ruhundaki özgür kuşun kanat çırpmasına neden olabilir. Özgürlüğünü kısıtlamayan, sana geniş bir alan bırakan ve hareketlerini serbestçe gerçekleştirmene izin veren bir ilişkinin çekiciliği bugün senin için bir anda artabilir.

İşte bu, belki de yeni bir aşkın kapılarını aralayacak bir başlangıç olabilir. Ya da belki de mevcut ilişkindeki dinamikleri, senin özgürlüğüne olan düşkünlüğün doğrultusunda değiştirme fırsatı doğabilir. Kendini özgür hissettiğin bir aşk, hayatına daha fazla mutluluk ve huzur getireceğinin işaretçisi olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…