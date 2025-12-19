Sevgili Yay, bugün yüzünü aşka dönmelisin! Zira, gökyüzünde burcunda beliren Yeni Ay, aşk hayatında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bu, belki yeni bir ilişki anlamına geliyor olabilir. Tabii mevcut ilişkinde yeni bir sayfa açma zamanı gelmiş olabilir...

Tam da bu noktada, kalbinin sesini daha fazla görmezden gelme! Hatta, onun ritmine uygun seçimler yapmaya başla. Kim bilir belki de bu ses seni hayatının aşkına götürecektir. Bu aşkı bulduğunda anlayacaksın ki, kendini ona bıraktığında mutluluğu en saf haliyle kucaklıyorsun! Ne dersin, yıl bitmeden nikah masasına da oturur musun? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…