Sevgili Yay, bugün Mars'ın Oğlak burcuna geçişi aşka bakış açını değiştirebilir. Bu geçiş, aşk hayatında partnerinle arandaki maddi ve manevi değer uyumunu daha da ön plana çıkarabilir. Tam da bu noktada her ne kadar hayattan macera, eğlence ve spontanlık talep etsen de işler değişebilir. Bu kez, Mars'ın enerjisiyle birlikte, ilişkinde sadece eğlenceyi değil, aynı zamanda finansal güvenlik ve istikrarı da aramaya başlayabilirsin.

Belki de bu dönem, biraz daha gerçekçi olmanı ve ilişkinde ayakları yere basan, dik bir duruş göstermeni gerektirecek. Bu duruş, sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da istikrar ve güven arayışını simgeliyor olabilir. Galiba, hayatın boyunca sığınacağın o limanı bulmak üzersin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…