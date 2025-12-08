Sevgili Yay, bugün aşk hayatında bazı değişikliklerin rüzgarları esiyor gibi görünüyor. Mars ile Satürn'ün enerjik karesi, duygusal ifadende spontane hareketlerden ziyade daha hesaplı ve ölçülü bir yaklaşım gerektiriyor. Haliyle, aşkı sorgusuz sualsiz yaşama dönemi artık sona eriyor...

Şimdi belki de partnerinle birlikte bir düzen kurma zamanı geldi. Bu düzen, belki de birlikte belirleyeceğiniz sınırlarla şekillenecek. Bu sınırlar, huzurlu bir yuva ve sıcak bir aile ortamı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Elbette, bu durum bazı özgürlüklerinizi sınırlayabilir, ama unutmayın ki her şeyin bir bedeli vardır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…