29 Aralık - 4 Ocak Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 29 Aralık - 4 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Aralık - 4 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yılın son haftasında seni neler mi bekliyor? Öncelikle, maddi konularla ilgili bir durumla yüzleşmen gerekebilir. Merkür ile Satürn karesinin etkisiyle, gelir ve gider dengenin üzerine gidebilirsin. Belki de harcamalarını biraz daha yakından incelemek ve gereksiz yüklerden kurtulmak için mükemmel bir zaman dilimi olabilir. Bu durum, seni kısıtlayıcı gibi görünebilir ama aslında tam tersi, seni özgürleştiriyor.

Yeni yılın hemen köşede olduğunu düşünürsek, Merkür’ün Oğlak burcuna geçişi ise maddi konularda daha kalıcı ve sağlam adımlar atman için bir fırsat sunuyor. Belki yeni bir iş modeli düşünmeye başlarsın, belki ek gelir elde etme yollarını araştırırsın veya uzun vadeli bir plan yapmaya karar verirsin. Şimdi atacağın küçük bir adım, 2026’ya geldiğinde büyük bir rahatlama sağlayabilir. Finansal hedeflerini bir kağıda döküp gözler önüne sermeyi ve o ilk adımı atmayı denemelisin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Yengeç burcundaki Dolunay, duygusal bağlanma ve paylaşım konularını gündeme getiriyor. Bu da ilişkinde güven meselesini ön plana çıkarıyor. Tam da bu noktada kıskançlık ve güvensizlik gibi konular ile seni yoran ve enerjini düşüren bağları fark edeceksin. İşte bu sayede yeni yıla girerken, hayatında kalbini güvende hissettiren kişilerin olmasını tercih edeceksin. Yani, artık senin için doğru olduğunu inandığın kişiden başkasına duygusal anlamda bağlanamayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

