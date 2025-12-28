onedio
29 Aralık - 4 Ocak Yay Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Aralık - 4 Ocak haftası Yay ve yükselen Yay burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 29 Aralık - 4 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yılın son haftasında cüzdanını biraz daha yakından incelemeye hazır olmalısın. Merkür ile Satürn'ün gökyüzünde oluşturduğu kare, maddi konularda biraz daha dikkatli olman gerektiğini işaret ediyor. Belki de bu hafta, harcamalarını biraz daha detaylı bir şekilde gözden geçirmen ve gereksiz yüklerden kurtulman için en doğru zaman. Bu durum ilk bakışta seni biraz kısıtlıyor gibi görünebilir, ama aslında tam tersi, seni maddi anlamda özgürleştiriyor.

Yeni yılın hemen kapıda olduğunu düşünürsek, Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi, maddi konularda daha kalıcı ve sağlam adımlar atman için bir fırsat sunuyor. Belki yeni bir iş modeli düşünmeye başlarsın, belki ek gelir elde etme yollarını araştırırsın veya uzun vadeli bir plan yapmaya karar verirsin. Şimdi atacağın küçük bir adım, 2026'ya geldiğinde büyük bir rahatlama sağlayabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

