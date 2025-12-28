Sevgili Yay, yılın son haftasında cüzdanını biraz daha yakından incelemeye hazır olmalısın. Merkür ile Satürn'ün gökyüzünde oluşturduğu kare, maddi konularda biraz daha dikkatli olman gerektiğini işaret ediyor. Belki de bu hafta, harcamalarını biraz daha detaylı bir şekilde gözden geçirmen ve gereksiz yüklerden kurtulman için en doğru zaman. Bu durum ilk bakışta seni biraz kısıtlıyor gibi görünebilir, ama aslında tam tersi, seni maddi anlamda özgürleştiriyor.

Yeni yılın hemen kapıda olduğunu düşünürsek, Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi, maddi konularda daha kalıcı ve sağlam adımlar atman için bir fırsat sunuyor. Belki yeni bir iş modeli düşünmeye başlarsın, belki ek gelir elde etme yollarını araştırırsın veya uzun vadeli bir plan yapmaya karar verirsin. Şimdi atacağın küçük bir adım, 2026'ya geldiğinde büyük bir rahatlama sağlayabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…