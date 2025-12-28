Sevgili Koç, bu hafta iş hayatında bir dizi değişikliğe hazır olmalısın. Haftanın ilk günlerinde, Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu kare, iş hayatında bazı değişikliklerin sinyalini veriyor. Bu durum, özellikle sorumluluklarını yeniden değerlendirmen ve düzenlemen gerektiğini vurguluyor. Belki de üzerinde durman gereken gecikmiş işlerin veya tamamlanmayı bekleyen projelerin olduğunu fark etmenin zamanı gelmiştir. Bu süreçte, daha önce 'yapamam' dediğin konuların aslında doğru bir planlama ve strateji ile çözülebileceğini anlamana yardımcı olabilir.

Haftanın ortalarına doğru ise kariyer hedeflerini daha ciddi ve stratejik bir noktaya taşıyabilirsin. İş hayatındaki patronlar, yöneticiler ya da önemli kişilerle yapılan konuşmalar uzun vadeli etkiler yaratabilir. Belki de şu anda küçük gibi görünen bir adım, ileride büyük bir kapıyı açabilir. Yeni yıl motivasyonunu kullanarak kendine net bir hedef belirlemek ve bu hedefe doğru ilk adımı bu hafta atmak, 2026 yılında başarının anahtarı olabilir. Unutma, her büyük başarı küçük adımlarla başlar. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…