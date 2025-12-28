onedio
Koç Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Aralık - 4 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 29 Aralık - 4 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta Yengeç burcundaki Dolunay, romantik hayatında bir dönüm noktası oluşturuyor. Bu Dolunay, kalbinin en derin köşelerinde sakladığın 'duygusal olarak güvende miyim?' sorusunu ortaya çıkarıyor. Bu sorunun yanıtı, senin için oldukça önemli. Çünkü yeni yıla girerken, kalbini hafifletecek seçimler yapman gerekiyor. Bu seçimler, seni daha huzurlu ve mutlu bir yıla taşıyacak.

Peki, bu seçimler ne olmalı? İşte tam da burada, bir karar vermen gerekiyor. Şimdiki aşkınla güvende ve mutlu musun? Yoksa yeni yılda yeni bir aşk mı arıyorsun? Bu kararı verirken, kalbinin sesini dinlemeyi unutma. Çünkü kalbin, senin en iyi rehberin. Ve hemen bu haftanın sonuna doğru, bu kararın etkilerini görmeye de başlayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

