Sevgili Koç, bu hafta Yengeç burcundaki Dolunay, romantik hayatında bir dönüm noktası oluşturuyor. Bu Dolunay, kalbinin en derin köşelerinde sakladığın 'duygusal olarak güvende miyim?' sorusunu ortaya çıkarıyor. Bu sorunun yanıtı, senin için oldukça önemli. Çünkü yeni yıla girerken, kalbini hafifletecek seçimler yapman gerekiyor. Bu seçimler, seni daha huzurlu ve mutlu bir yıla taşıyacak.

Peki, bu seçimler ne olmalı? İşte tam da burada, bir karar vermen gerekiyor. Şimdiki aşkınla güvende ve mutlu musun? Yoksa yeni yılda yeni bir aşk mı arıyorsun? Bu kararı verirken, kalbinin sesini dinlemeyi unutma. Çünkü kalbin, senin en iyi rehberin. Ve hemen bu haftanın sonuna doğru, bu kararın etkilerini görmeye de başlayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…