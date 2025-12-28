Sevgili Koç, bu haftadan itibaren kendini daha enerjik ve güçlü hissetmeye başlayacaksın. Zira Chiron'un burcunda ileri hareketine başlamasıyla birlikte, uzun süredir seni yoran ve enerjini düşüren fiziksel hassasiyetlerin geride kalacak. Vücudun, sanki bir uykudan uyanıyor gibi hissedecek ve toparlanmaya, güçlenmeye başlayacak.

İşte tam da bu yüzden yeni bir yıla girmenin de heyecanı ile belki de yeni bir spor dalına merhaba diyebilirsin. Harekete geçmenin ya da hayatına, kas gücünü artıracak küçük bir egzersiz rutini eklemenin tam zamanı. Çünkü bu, sadece fiziksel sağlığını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda enerjini de yükseltecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…