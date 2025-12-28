onedio
Koç Burcu
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 29 Aralık - 4 Ocak haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftadan itibaren kendini daha enerjik ve güçlü hissetmeye başlayacaksın. Zira Chiron'un burcunda ileri hareketine başlamasıyla birlikte, uzun süredir seni yoran ve enerjini düşüren fiziksel hassasiyetlerin geride kalacak. Vücudun, sanki bir uykudan uyanıyor gibi hissedecek ve toparlanmaya, güçlenmeye başlayacak.

İşte tam da bu yüzden yeni bir yıla girmenin de heyecanı ile belki de yeni bir spor dalına merhaba diyebilirsin. Harekete geçmenin ya da hayatına, kas gücünü artıracak küçük bir egzersiz rutini eklemenin tam zamanı. Çünkü bu, sadece fiziksel sağlığını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda enerjini de yükseltecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

