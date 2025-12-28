Sevgili Koç, bu hafta iş hayatında bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Haftanın ilk günlerinde gökyüzünde oluşan Merkür ile Satürn karesi, özellikle sorumluluklarını yeniden ele alman ve düzenlemen gerektiğini işaret ediyor. Belki de gecikmiş işlerin ya da yarım kalmış projelerin üzerinde durmanın zamanı gelmiştir. Bu süreçte, daha önce 'yapamam' dediğin konuların aslında doğru bir planlama ile çözülebileceğini fark edebilirsin.

Haftanın ortalarına doğru ise kariyer hedeflerini daha ciddi ve stratejik bir noktaya taşıyabilirsin. Patronlar, yöneticiler ya da önemli kişilerle yapılan konuşmalar uzun vadeli etkiler yaratabilir. Şimdi belki küçük gibi görünen bir adım atmak, ileride büyük bir kapıyı açabilir. Yeni yıl motivasyonu için kendine net bir hedef belirlemek ve ilk adımı bu hafta atmak, 2026'da başarının sırrı olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise, Yengeç burcundaki Dolunay, duygusal bir tamamlanmayı beraberinde getiriyor. Bu Dolunay, 'duygusal olarak güvende miyim?' sorusunu önüne koyuyor. Yeni yıla girerken kalbini hafifletecek seçimler yapmak, sana çok iyi gelecek. Tam da bu noktada, bir karar vermelisin; onunla güvende ve mutlu musun? Yoksa yeni yılda yeni aşk mı gerek? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…