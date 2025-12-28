Sevgili Yay, yılın bu son haftasında gökyüzündeki hareketliliklerin aşk hayatına etki edecek. Yengeç burcundaki Dolunay, aşk yaşamında duygusal bağlanma ve paylaşım konularını gündeme taşıyacak. Bu romantik ve duygusal atmosfer, ilişkinde güven meselesini ön plana çıkaracak.

Bu hafta, kıskançlık ve güvensizlik gibi olumsuz duyguların, ilişkinde seni yoran ve enerjini düşüren bağları fark etmene yardımcı olacak. Dolunay'ın etkisiyle, bu tür bağların üzerinde düşünme ve değerlendirme yapma fırsatı bulacaksın.

Yeni yıla girerken, hayatında kalbini güvende hissettiren kişilerin olmasını tercih edeceksin. Bu, duygusal anlamda bağlanma konusunda bir dönüm noktası olabilir. Artık, sadece senin için doğru olduğuna inandığın kişiye duygusal anlamda bağlanabileceksin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…