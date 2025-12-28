onedio
29 Aralık - 4 Ocak Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Yay ve yükselen Yay burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Aralık - 4 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 29 Aralık - 4 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yılın bu son haftasında gökyüzündeki hareketliliklerin aşk hayatına etki edecek. Yengeç burcundaki Dolunay, aşk yaşamında duygusal bağlanma ve paylaşım konularını gündeme taşıyacak. Bu romantik ve duygusal atmosfer, ilişkinde güven meselesini ön plana çıkaracak.

Bu hafta, kıskançlık ve güvensizlik gibi olumsuz duyguların, ilişkinde seni yoran ve enerjini düşüren bağları fark etmene yardımcı olacak. Dolunay'ın etkisiyle, bu tür bağların üzerinde düşünme ve değerlendirme yapma fırsatı bulacaksın.

Yeni yıla girerken, hayatında kalbini güvende hissettiren kişilerin olmasını tercih edeceksin. Bu, duygusal anlamda bağlanma konusunda bir dönüm noktası olabilir. Artık, sadece senin için doğru olduğuna inandığın kişiye duygusal anlamda bağlanabileceksin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Astroloji Editörü
