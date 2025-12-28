Sevgili Yay, bu hafta Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte sağlık açısından daha bilinçli seçimler yapmaya yönelebilirsin. Yeni bir spor dalını denemek, yeni bir beslenme düzenine geçiş yapmak ya da farklı bir bakım rutini belirlemek gibi seçenekler, bu dönemde karşına çıkabilir.

Yeni yıla girerken, 'denemeye açığım' demek bedenini canlandıracaktır. Yeni başlangıçlarla dolu yeni yılda sağlıklı olmak için bedensel ve ruhsal olarak hazırlıklara başlayabilirsin. Planını yap ve düzenini şimdiden oluştur, 'Yeni yılda başlarım' bahanesini hemen bir kenara bırak. Zira, gün bugün! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…