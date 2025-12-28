onedio
29 Aralık - 4 Ocak Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 29 Aralık - 4 Ocak haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte sağlık açısından daha bilinçli seçimler yapmaya yönelebilirsin. Yeni bir spor dalını denemek, yeni bir beslenme düzenine geçiş yapmak ya da farklı bir bakım rutini belirlemek gibi seçenekler, bu dönemde karşına çıkabilir.

Yeni yıla girerken, 'denemeye açığım' demek bedenini canlandıracaktır. Yeni başlangıçlarla dolu yeni yılda sağlıklı olmak için bedensel ve ruhsal olarak hazırlıklara başlayabilirsin. Planını yap ve düzenini şimdiden oluştur, 'Yeni yılda başlarım' bahanesini hemen bir kenara bırak. Zira, gün bugün! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

