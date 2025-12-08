Sevgili Koç, bugün aşk hayatında birtakım dalgalanmalar yaşayabilirsin. Mars ile Satürn karesinin etkisi altında, duyguların ve mantığın arasında bir çıkmazda hissedebilirsin kendini. Bu durum, ilişkinde biraz tansiyon yaratmaya neden olabilir. Tam da bu noktada partnerinin tepkilerine hızlı ve sert yorumlar getirmek yerine, içinde bulunduğun bu tansiyonu düşürmeye çalışman, ilişkinin huzurunu korumak adına daha faydalı olacaktır.

Eğer bekarsan, Satürn'ün etkisi altında, dürtülerin ve temkinli duruşun arasında gel-gitler yaşayabilirsin. Bu durum, yeni bir ilişkiye başlarken karar verme sürecini zorlaştırabilir. Ancak unutma ki seçim yaparken kalbinin sesini dinlemek her zaman daha doğru olacaktır! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…