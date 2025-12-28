onedio
Dünyanın Üçte Birinin Taşıdığı Gizli Hastalıktan Final Yapan Dizinin Reytingine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.12.2025 - 23:59

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

28 Aralık Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Ben Leman dizisi dün akşam yayınlanan 13. bölümüyle final yaptı.

Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Ben Leman dizilerinin yayınlandığı akşam reyting sonuçları belli oldu. 27 Aralık reyting sonuçları ne oldu?

Detaylar:

2. TV dünyasını goygoyuna alet eden mizahşörler yine formundaydı.

Bu hafta da televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve programlar, X goygoycularının diline dolandı. Kahkahaya bir kez daha boğulduk!

Detaylar:

3. Müge Anlı izleme rehberini sizler için yayınladık!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan isimlerin Türkçeyi yanlış kullanması X'te bir kez daha gündem oldu. Biz de ne anlatmaya çalıştıklarını sizler için açıkladık.

Detaylar:

4. Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacı ilk soruda elendi.

'A, b, c' diye başlayıp Türk alfabesindeki 29 harfi sırasıyla sayan birinin söyleyeceği son üç harf hangisi olur?' sorusunun sorulduğu yarışmacı, soruya düşünmeden cevap verdi. Oktay Kaynarca cevaba şok oldu.

Detaylar:

5. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının tanıtımı yayınlandı.

Acun Ilıcalı'nın yayınladığı tanıtımda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı görüldü. İzleyicileri sürprizlerin beklediği açıklandı.

Detaylar:

6. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 100 bin TL'lik soru gündem oldu.

'Dünya Sağlık Örgütünün Verilerine Göre, Dünya Nüfusunun Yaklaşık Üçte Biri Hangi Hastalığın Gizli Taşıyıcısıdır?' sorusu izleyiciler tarafından merak edildi. Sorunun cevabını açıkladık...

Detaylar:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
