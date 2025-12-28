Dünyanın Üçte Birinin Taşıdığı Gizli Hastalıktan Final Yapan Dizinin Reytingine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
28 Aralık Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
1. Ben Leman dizisi dün akşam yayınlanan 13. bölümüyle final yaptı.
2. TV dünyasını goygoyuna alet eden mizahşörler yine formundaydı.
3. Müge Anlı izleme rehberini sizler için yayınladık!
4. Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacı ilk soruda elendi.
5. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının tanıtımı yayınlandı.
6. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 100 bin TL'lik soru gündem oldu.

