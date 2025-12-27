MasterChef Altın Kupa'da Bir İlk: İki Yarışmacı da Kazanamadı!
MasterChef Türkiye Altın Kupa'nın yeni bölümünde yarışmacılar pide tarifleri yaptılar. Altın önlüğü alabilmek için yapılan takım oyununda beklenmedik bir şey yaşandı. Altın Kupa'da bir ilk gerçekleşti ve şefler, iki yarışmacının yemeğini de beğenmedikleri için kazanan olmadığını açıkladılar.
MasterChef Türkiye Altın Kupa'nın yeni bölümünde bir ilk yaşandı.
MasterChef Türkiye Altın Kupa'da iki yarışmacının da kazanamadığı anları buradan izleyebilirsiniz:
