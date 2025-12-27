onedio
MasterChef Altın Kupa'da Bir İlk: İki Yarışmacı da Kazanamadı!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.12.2025 - 10:53

MasterChef Türkiye Altın Kupa'nın yeni bölümünde yarışmacılar pide tarifleri yaptılar. Altın önlüğü alabilmek için yapılan takım oyununda beklenmedik bir şey yaşandı. Altın Kupa'da bir ilk gerçekleşti ve şefler, iki yarışmacının yemeğini de beğenmedikleri için kazanan olmadığını açıkladılar.

MasterChef Türkiye Altın Kupa'nın yeni bölümünde bir ilk yaşandı.

MasterChef Türkiye Altın Kupa'nın yeni bölümünde bir ilk yaşandı.

MasterChef Türkiye Altın Kupa'da yarışmacılar, altın önlüğü alabilmek için kıyasıya mücadeleye devam ediyor. Altın önlük için takım oyunu oynanan MasterChef'te yarışmacılar pide çeşitleri yaptı.

Erim ve Beyza'nın rakip olduğu yeni bölümde jüri üyesi şefler tadımın ardından epey kafa karışıklığı yaşadı. Kazananı açıklamak için gelen jüri, iki yarışmacının da yemeğinin yetersiz olduğunu belirterek kazananın olmadığını açıkladı.

MasterChef Türkiye Altın Kupa'da iki yarışmacının da kazanamadığı anları buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
