Yeni Yıla "İbo Show" Sürprizi: Yıldız Tilbe Dansıyla Gündem Oldu
Yeni yıla sayılı günler kala televizyon dünyasında yılbaşı heyecanı iyiden iyiye hissedilmeye başladı. Kanallar özel yayınlar için hazırlıklarını sürdürürken, izleyicinin hafızasında yer etmiş programlar da ekrana geri dönüyor. Bu geleneğin başında ise her yıl merakla beklenen “İbo Show Yılbaşı Özel” geliyor. İbo Show'un yılbaşı bölümü görüntüleri yayınlanırken konuk Yıldız Tilbe'nin dans ettiği anlar viral oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Bu yıl da geleneği bozmayan “İbo Show Yılbaşı Özel”, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
Yıldız Tilbe'nin İbo Show'daki görüntülerini buradan izleyebilirsiniz:
