Yeni Yıla "İbo Show" Sürprizi: Yıldız Tilbe Dansıyla Gündem Oldu

27.12.2025 - 09:16

Yeni yıla sayılı günler kala televizyon dünyasında yılbaşı heyecanı iyiden iyiye hissedilmeye başladı. Kanallar özel yayınlar için hazırlıklarını sürdürürken, izleyicinin hafızasında yer etmiş programlar da ekrana geri dönüyor. Bu geleneğin başında ise her yıl merakla beklenen “İbo Show Yılbaşı Özel” geliyor. İbo Show'un yılbaşı bölümü görüntüleri yayınlanırken konuk Yıldız Tilbe'nin dans ettiği anlar viral oldu.

Bu yıl da geleneği bozmayan “İbo Show Yılbaşı Özel”, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Yeni yıla geri sayım sürerken televizyon kanallarında yılbaşı mesaisi de hız kazandı. Star TV'nin yeni yıl için sürprizi ise İbrahim Tatlıses'in unutulmaz programı 'İbo Show' oldu. Birsen Altuntaş, İbo Show Yılbaşı Özel bölümünün geleceğini duyururken programdan sızdırılan görüntüler kısa sürede viral oldu. 

Uzun yıllar sonra İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe, aralarındaki küslüğü geride bırakarak aynı sahneyi paylaştı. Poll Production imzası taşıyan ve yılbaşı gecesi Star TV’de yayınlanacak özel bölümde, sürpriz konuklar da yer aldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Yıldız Tilbe ve Şafak Sezer’in programa katıldığı görülürken, özellikle Tilbe’nin müziğin ritmine kendini kaptırdığı dans anları kısa sürede gündem oldu. Doğallığı ve enerjisiyle dikkat çeken bu görüntüler, program yayınlanmadan şimdiden merak uyandırdı.

Yıldız Tilbe'nin İbo Show'daki görüntülerini buradan izleyebilirsiniz:

