Akıbeti Belli Oldu: Kızılcık Şerbeti, Yılbaşı Haftası Yayınlanacak mı?

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.12.2025 - 22:16

Yeni yıl haftası gelirken dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti'nin haftaya yeni bölümüyle yayınlanacağı düşünülürken Birsen Altuntaş, sebebiyle beraber dizinin akıbetini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Yeni yıl haftası yaklaşırken dizilerin yeni bölümleriyle yayınlanıp yayınlanmayacağı merak yaratıyor.

Kanallar henüz yerli diziler için net kararlarını açıklamazken yayınlanan yeni bölüm fragmanlarıyla seyirci haberdar olmaya devam ediyor. Yılbaşı haftasında hangi dizilerin yayınlanacağı henüz kesinleşmezken Birsen Altuntaş, cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin akıbetini açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti, önümüzdeki hafta yeni bölümüyle yayınlanmayacak.

Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'yle alakalı duyuruyu X hesabından yaparken dizinin yayınlanmama sebebi olarak reklam olmamasının altını çizdi.

