Akıbeti Belli Oldu: Kızılcık Şerbeti, Yılbaşı Haftası Yayınlanacak mı?
Yeni yıl haftası gelirken dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti'nin haftaya yeni bölümüyle yayınlanacağı düşünülürken Birsen Altuntaş, sebebiyle beraber dizinin akıbetini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Yeni yıl haftası yaklaşırken dizilerin yeni bölümleriyle yayınlanıp yayınlanmayacağı merak yaratıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti, önümüzdeki hafta yeni bölümüyle yayınlanmayacak.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
